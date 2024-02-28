«راعي مصر» تطلق مبادرة «فرح قلبي» في 3 محافظات بالصعيد

أطلقت مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة «فرح قلبي» في محافظات الأقصر وقنا وأسوان، لرسم البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمشاركة المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء راعي مصر ومسؤولي المؤسسة وعدد كبير من المتطوعين.

توزيع ملابس وسلع غذائية

ونظمت المؤسسة معرض توزيع ملابس وسلع غذائية على الأطفال في هذه المحافظات، إذ استفاد من هذا المعرض 400 طفل من أبناء الأسر الأكثر احتياجًا.

تنظيم أنشطة ترفيهية وفقرات فنية

وعلى هامش المعرض جرى تنظيم كرنفال (فرح قلبي) الذي تضمن أنشطة ترفيهية وفقرات فنية، إذ تفاعل الأطفال مع هذه الأنشطة وسط حالة من الفرحة بينهم.