رئيس أمناء «راعي مصر»: المؤسسة ذراع تنفيذي للتحالف الوطني

قال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر وعضو التحالف الوطني، إنّ مؤسسة راعي مصر هي ذراع تنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك في سلسلة المساعدات التي يقدمها التحالف بمختلف مؤسساته للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع كافة المؤسسات التابعة للتحالف.

مجهودات التحالف الوطني والمؤسسات الأخرى

وتحدث «رمزي» في تصريحات لـ«الوطن» عن التنسيق بين التحالف الوطني ومؤسسة راعي مصر، وبين المؤسسة والمؤسسات الأخرى التابعة للتحالف، قائلا: «إننا جميعًا نعمل تحت مظلة التحالف الوطني، ويتم التنسيق بين جميع المؤسسات في توزيع المساعدات إلى الأسر، والتوزيع الجغرافي أيضًا، بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة والتنسيق في الغذاء والدواء والقوافل الطبية».

وتنظم مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية لتوزيع عدد من الأجهزة والأثاث للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بحضور 30 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، التي تقدم لها المؤسسة الدعم بمختلف صوره وأشكاله.