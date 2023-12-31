ناقد موسيقي لـ«ملعب الفن»: «رايق» لحمزة نمرة أفضل ألبومات 2023

قال محمود فوزي السيد ناقد موسيقي، إنّ أفضل ألبوم في 2023 هو «رايق»، للمطرب حمزة نمرة، مشيرًا إلى أن أهم مشروعين غنائيين هما أمير عيد، وحمزة نمرة.

وأضاف «السيد»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الإذاعي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن أفضل مطربة في العام هي أنغام، أما أفضل شاعر غنائي فهو تامر حسين، لأنه شاطر ويُقدم موضوعات مختلفة للغاية وبخاصة بعدما خفّ الضغط عليه، وهذا ما ظهر في الألبوم الأخير لعمرو دياب».

وذكر، أن أفضل موزع موسيقي هو «توما»، أما أمير محروس فهو أفضل مهندس صوت فقد أصبح متطورا ويقدم أعمالا رائعة للغاية، كما أن مصطفى حجاج هو أفضل مطرب شعبي.

وتابع الناقد الموسيقي، أن عزيز الشافعي هو أفضل مُلحن في العام الجاري، فهو موهوب ورائع وأعماله الفنية مُميزة، ويستحق أن يكون المُلحن الأفضل عن جدارة.