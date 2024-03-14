بائع يرفض مساعدة مالية ويقدمها لرجل مسن في برنامج حياة كريمة (فيديو) 

سأل الإعلامي أيمن مصطفى، صاحب عربية ترمس رفض مساعدة مالية من حياة كريمة وقدمها لرجل مسن بسبب احتياج الأخير الشديد لها، وقال له «فيه حد كان بيعمل عليك بحث اجتماعي، وكان هيطلع معاش بمقدار 1000 جنيه كل شهر، وكنتوا أنتوا اتنين، ليه مأخدتش الفلوس؟».

ليجيب صاحب عربية الترمس، قائلًا «لقيته هو محتاج، لأنه محتاج 1000 جنيه لسد الإيجار، وهو صعب عليا، وأنا مافكرتش لحظة أني آخد الألف جنيه لأن الراجل بيعيط بالدموع إنه محتاج الـ 1000 جنيه، وهى جات كده نصيب، الحمد لله».

وتابع: «مش هندم على اللى عملته أبدًا، الحمد لله، ربك هو العاطي، ربنا اللى بيبعت الرزق مش أنا».

وأكمل: «الغسالة بتاعتى بايظة وأصاب زوجتي ماس كهربائي منها، وأنا كنت عايز غسالة ليها».

ليرد عليه الإعلامي أيمن مصطفى، قائلًا «إحنا هنديلك مبلغ بسيط من مؤسسة حياة كريمة واشتري الغسالة وهنديلك مبلغ تانى تكبر مشروعك».