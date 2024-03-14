أمينة خليل تحكي عن تعرضها للتنمر في مسلسل الكبير أوي.. كيف واجهته؟

خلال عرض الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ظهرت الفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، لتمزج الواقع بالدراما في حوارها مع شخصية الكبير أوي «أحمد مكي»، بعد ظهوره بأنف طويل في أحداث المسلسل، فكيف تحدثت الفنانة أمينة خليل عن واقعة تعرضها للتنمر بسبب أنفها؟.

في مشهد أمام دوار العمدة بالمزاريطة، وقف الكبير رفقة نفادي ليستقبلا الفنانة أمينة خليل، التي وصلت ونزلت من سيارتها، وتحدثت مع الكبير قائلة: «أنا معجبة بمناخيرك أوي.. أكيد ناس كتير قالولك لازم تصغرها.. كانوا بيقولولي نفس الحاجة.. برافو إن أنت تمسكت بيها أنا فخورة بيك أوي».

حديث الفنانة أمينة خليل عن التنمر

كانت الفنانة أمينة خليل قد تحدثت في وقت سابق بأحد البرامج التليفزيونية، عن تعرضها للتنمر بسبب أنفها، مضيفة خلال اللقاء التليفزيونية: «مناخيري الكبيرة بتضايقني في الصور، وأول ما دخلت السينما اتقالي مش عارفين نودي الكاميرا فين من مناخيرك».

تعرض أمينة خليل لحادث

الأزمة بدأت مع تعرضها لحادث أليم على السلم وأصيب أنفها بالورم، آنذاك لم يوافق الطبيب على إجراء عملية تجميل لحين اكتمال الشفاء، لكن ما حدث أخذته بطريقة إيجابية: «اعتبرتها إشارة من ربنا، وبدأت أعمل على ثقتي بنفسي».

ظهور أمينة خليل في مسلسل الكبير أوي

الفنانة أمينة خليل ظهرت اليوم في الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، بعدما نجح الكبير أوي إقناع الفنانة أمينة خليل بزيارة المزاريطة، من أجل الزواج من صديقه نفادي، وبذلك يفك اللعنة المصاب بها.