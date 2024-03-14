ملخص الحلقة الرابعة مسلسل مسار إجباري.. هل ينجح المحامي مجدي حشيش في خطته؟

شهد ملخص الحلقة الرابعة مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش أحداث مثيرة، حيث أخبر الأخوين غير الشقيقين حسين «أحمد داش» وعلي «عصام عمر»، بالشك الذي يساروهما في وفاة والدهم بالمستشفى بعد أن تماثل للشفاء، لذا توجه حسين إلى المستشفى للاطلاع تفاصيل الوفاة، وأنها حدثت بشكل طبيعي، فتأكد من التقرير الطبي والتحقق من كاميرات المراقبة، فيكتشف أن والده مات مقتولاً وبفعل فاعل.

ملخص الحلقة الرابعة مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش

وفي ملخص الحلقة الرابعة مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش، تتحد إحسان «صابرين» وعنيات «بسمة» زوجتا عمر البرنس للحفاظ على أبنائهما بعد وفاة الأب، حيث تروي كل منهما للأخرى ما حدث لابنها، لتحدث المفاجأة من هول الصدمة.

علي يبحث عن تفاصيل جديدة في قضية الدكتور صفوت

وعلى جانب آخر من من ملخص الحلقة الرابعة مسلسل مسار إجباري، يسير على في اتجاه للبحث أي تفاصيل في قضية الدكتور صفوت مصباح والمحكوم عليه بالإعدام، ويحاول الحصول على أي تفاصيل في قضية مقتل الطالبة المتهم فيها الدكتور صفوت، من صديقتها حبية لكنها ترفض إعطاؤه أي تفاصيل.

ويقوم المحامي مجدي حشيش «رشدي الشامي» في مسلسل مسار إجباري بإرسال طلب لعمر ليعرض عليه العمل معه في مجال المحاه ويتخصص في قضية الدكتور صفوت مصباح مقابل الحصول على 30% من أتعاب القضية.