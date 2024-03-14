مسلسل مسار إجباري الحلقة 4.. أحمد داش يكتشف مقتل والده في المستشفى

بدأ مسلسل مسار إجباري الحلقة 4، بأحداث مثيرة، إذ اتفق الأخوان غير الشقيقان حسين «أحمد داش» وعلي «عصام عمر» على الاتحاد لإنهاء ديون والدهما ومحاولة إنقاذ الرجل البريء من عقوبة الإعدام، وأثناء سيرهما في الطريق معا يتعرضان لعلقة موت على يد عصابة المحامي مجدي حشيش.

وتتحد إحسان «صابرين» وعنايات «بسمة»، زوجتي عمر البرنس، من أجل الحفاظ على أبنائهما بعد وفاة الأب، إذ تروي كل منهما للأخرى ما حدث لابنها، لكن الأخوان أخفيا عن والدة كل منهما، ما تعرضا له من عصابة مجدي حشيش.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 4

وعلى جانب آخر من مسلسل مسار إجباري الحلقة 4، يسير عمر في اتجاه للبحث أي تفاصيل في قضية الدكتور صفوت مصباح والمحكوم عليه بالإعدام، حيث يقابل «حبيبة» صديقة الطالبة المقتولة والمتهم فيها الدكتور صفوت، لكنها ترفض أن تعطيه أي تفاصيل.

ويحاول الأخوان حسين وعلي، فك لغز القضية بالدخول على هاتف مسعد عن طريق شخص متخصص في التكنولوجيا، لمعرفة محادثاته وما يخبئة لهما، لكنهما لا يصلان إلى تفاصيل جديدة.

حسن وعلى يكتشفان جريمة مقتل والدهما

ويرسل المحامي مجدي حشيش «رشدي الشامي»، في مسلسل مسار إجباري الحلقة 4، طلبا لعمر ليعرض عليه العمل معه في مجال المحاماه ويتخصص في قضية الدكتور صفوت مصباح مقابل الحصول على 30% من أتعاب القضية، لكن عمر يرفض.

وبسبب شك الأخوان في وفاة والدهما، يتوجه حسين إلى المستشفى للتأكد من تفاصيل الوفاة ويتحقق من كاميرات المراقبة، فيكتشف سرا جديدا يعرف من خلاله أن والده مات مقتولاً وبفعل فاعل، ليبدأ الثنائي الانشغال في جريمة قتل أخرى، وهي مقتل والدهما بالتوزاي مع قضية الدكتور صفوت مصباح.