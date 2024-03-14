مواصفات فتى أحلام أمينة خليل بعد ظهورها في الكبير أوي 8.. هل يمتلكها «نفادي»؟

لم تتشابه مواصفات فتى أحلام، الفنانة أمينة خليل، في الواقع مع مشهد لها بمسلسل الكبير أوي 8، بعد ظهورها كضيفة شرف في الحلقة الرابعة، إذ يمارس «الكبير» حيل عديدة، ليقنعها بالزواج من «نفادي»، حتى يتخلص من اللعنة التي حلت عليه.

تحدثت أمينة خليل، خلال أحداث الكبير أوي 8، عن فتى أحلامها، بعد توجيه سؤال لها من «جوني»، الذي يؤدي دور مذيع، يجري معها «إنترفيو»، قبل بدء مهرجان المزاريطة، أو كما خطط له «الكبير»، ليقنعها بالزواج من «نفادي»، حتى يتخلص من اللعنة التي حلت على أنفه، من خلال مساعدة الآخرين وعدم الكذب.

مواصفات فتى أحلام أمينة خليل في المسلسل

تحلم أمينة خليل برجل، تتوفر فيه 3 مواصفات لا يمكنها أن تستبدل صفة منهم بشيء آخر، قائلة خلال المشهد: «فتى أحلامي لازم يكون فيه 3 حاجات، ولا يمكن أستغنى عنهم، يكون شجاع وفيه صفة العطاء والذكاء».

مواصفات فتى أحلام أمينة خليل في الواقع

كانت أمينة خليل، قد كشفت مواصفات فتى أحلامها في الواقع، سابقا، خلال استضافتها بإحدى البرامج، وحددت عدة مواصفات، وهي الطيبة، الطموح، الحنية، والتفاهم، قائلة: «الحنية أهم حاجة في الشخص اللى هرتبط بيه».

قصة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، خلال السباق الرمضاني الحالي، ويظهر فيه الفنان أحمد مكي، بـ3 شخصيات الكبير وجوني وحزلقوم، ليؤدي مشاهد كوميدية، تدخل البهجة على قلوب المشاهدين.

يؤدي مكي دور البطولة مع مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي، إنتاج شركة سينرجي.