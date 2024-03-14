ممنوع الاقتراب.. قانون حسن الصباح لدخول جنة الحشاشين

حول حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين الأرض الوعرة إلى جنة، ووضع قانون لدخولها، فلا يستطع كل من شاء، أن يخطو بها خطوة واحدة، إذ أصبحت محصنة جيدًا من الخارج، ومملوءة بخيرات الدنيا من داخلها، وتحتوي على فواكه متنوعة، وأنهار من المياه واللبن والخمر، وغير ذلك.

تحولت قلعة آلموت جنوب بحر قزوين إلى جنة على الأرض، تحتوي على كل ملذات الحياة، على الرغم من موقعها الجغرافي، الذي لا يشجع على العيش فيها، إذ توجد القلعة في إقليم وعر شديد البرودة، لدرجة أن السكان كانوا يضطرون لعزل الحيوانات، في مناطق جنوبية خوفًا عليهم من البرد الشديد، الذي قد ينهي حياتهم، ولكن حسن الصباح شيخ الجبل، استطاع أن يتغلب على كل شيء، وأدخل عليها مقومات الحياة.

ماذا فعل حسن الصباح في الوادي؟

أخذ شيخ الجبل قطعة أرض في القلعة، عبارة عن وادي يقع بين جبلين، وحولها إلى حديقة، بزراعة فواكه عديدة مختلفة الألوان والأشكال، وبنى بها القصور الضخمة، التي تتزين بالذهب من الخارج، بالإضافة إلى أنهار من المياه واللبن والخمر، واختار من الحسناوات لخدمة سكانها.

قانون شيخ الجبل لدخول جنة الحشاشين

وضع شيخ الجبل قانون الحديقة، بألا يدخلها أحد سوى الحشاشين، أو يصبح الشخص واحدًا منهم، فقد حولها إلى مكان، يشبه ما يسمعون عنه في العالم الآخر، لإقناع أنصاره بأنها جنة الفردوس على الأرض، ففيها كل ما يحتاجه الحشاشين.

فريق عمل مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين واحد من أهم الأعمال التاريخية، ويركز على حقبة زمنية معينة، وطائفة الحشاشين بقيادة حسن الصباح، ويلعب دور البطولة الفنان كريم عبد العزيز، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، محمد رضوان، والعمل الدرامي من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.