خدعة «الصباح» بـ«الحشاشين».. كيف يسيطر المسيح الدجال على العقول في آخر الزمان؟

مشهد عبقري ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الحشاشين، ظهر خلاله الفنان كريم عبدالعزيز الذي يقوم بدور حسن الصباح، على متن سفينة ومعه مجموعة من الناس في ليلة غائمة، حتى اشتدت الريح وهطل المطر فاختل توازن السفينة ما تسبب في حالة من الفوضى والهلع لم تنل من رزانة «الصباح» شيئا، إذ بدا هادئاً واثقاً غيرَ آبهٍ بما يدور حوله، إلى أن فعل ما نجّى الراكبين من الغرق وأقنعهم بدعوته.

حسن الصباح والتلاعب بالعقول

المشهد أظهر كيفية نجاح زعيم طائفة الحشاشين في استمالة الآخرين معتمداً على التلاعب بالعقل لا العاطفة، فلكي يقنع الراكبين بالسفينة بالدعوة النزارية نسبةً إلى الإمام نزار بن المستنصر، الهادفة إلى دعم توليه للخلافة، نصح ربان السفينة باتباع اتجاه معين يعرفه بدقة من خلال الكتاب الذي كان يقرأ فيه، علم منه «الصباح» اتجاه هبوب الرياح، ومتى ستتوقف وفي أي اتجاه تقل شدتها، لكنه حرص على تقديم نفسه بصورة العالم ببواطن الأمور المخلص بطاقة السحر، وبالتالي آمن من كان معه على السفينة بدعوته وبـ«كراماته»، وهو ما يجعلنا نتذكر المسيح الدجال الذي سيغزو العالم في آخر الزمان بقوة العلوم التي لن يعرفها غيره في ذلك الوقت.

فتنة المسيح الدجال

المسيح الدجال في كتاب «البداية والنهاية» لابن كثير يظهر بصورة رجل جمع من العلم ما يفوق استيعاب عقول البشر ومعرفتهم بكل العلوم، فيستغلها لفتنة الناس وإقناعهم بأنه ربهم بعد أن يخدعهم بزيف معجزات قائمة على الخداع البصري وتسخير الجن، فيقول المؤلف: «يأتي الرجل قد مات أخوه ومات أبوه، فيقول أرأيت إن أحييت لك أباك وأحييت لك أخاك، ألست تعلم أني ربك؟ فيقول بلى، فتتمثل له الشياطين نحو أبيه ونحو أخيه».

مسلسل الحشاشين رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين في القرن الحادي عشر، ويشهد العمل أحداثاً تشويقية تحت بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ومعه نخبة من نجوم الفن، أبرزهم ميرنا نور الدين، أحمد عيد ونيقولا معوض.

ويعرض المسلسل على قناة DMC في الساعة التاسعة مساءً، ويعاد في الساعة 1:45 صباحاً، كما يمكن مشاهدته قبل موعد العرض التلفزيوني بساعتين على منصة WATCH IT، ليكون في تمام السابعة مساءً.