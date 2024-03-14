محمد عدلي يشيد بمبادرة «الوطن» بترجمة مسلسلات رمضان بلغة الإشارة: حاجة جميلة

كشف محمد عدلي، مؤلف مسلسل «يحيى وكنوز»، كيفية ترجمة «يحيى» للغة الإشارة للمشاهدين من الصم وضعاف السمع، قائلا إن مترجمي الإشارة شاهدوا المشاهد وذاكروها جيدا ثم يتم تحويل ذلك بلغة الإشارة بعد تصوير مترجم الإشارة وفصل جزءا منه وتحويله لشخصية «يحيى» الكارتونية.

وأشاد «عدلي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، بمبادرة جريدة الوطن بتلخيص حلقات مسلسلات رمضان 2024 بلغة الإشارة، وذلك انطلاقا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، لتصبح أول صحيفة عربية ومحلية تقدم هذه الخدمة، مردفا: «حاجة جميلة وملفتة».

وتابع: «في مسلسل نورة لم نلحق إضافة ترجمة لغة الإشارة للحلقات، لكن المسلسل يحتوي على شخصية بطلة من أبطال العمل تحب لغة الإشارة وتتعلمها لتجيدها، فكرة لغة الإشارة بالنسبة ليا هي إنجاز يضاف لفكرة الأنيميشن وسنستكمله بحيث تكون كل مسلسلاتنا فيها لغة إشارة».