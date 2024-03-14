محمد عدلي عن ترجمة «يحيى وكنوز» بلغة الإشارة: «حق علينا.. والشركة المتحدة تفكر خارج الصندوق»

قال محمد عدلي، مؤلف مسلسل «يحيى وكنوز»، إن الترجمة بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع في مسلسل «يحيى وكنوز»، تمت بـ يحيى نفسه.

وأضاف «عدلي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، «فكرة الترجمة بلغة الإشارة حق علينا، وتوجه عام للدولة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهناك اهتمام كبير بأن هذا العمل يقدم أو يلاقي استحسانا واهتماما ويوسع دائرة المشاهدة ولا يوجه فقط للأطفال العاديين ولكن أيضا لذوي الهمم وكل الناس».

وتابع: «شخصيا أنا ممتن جدا لـ الشركة المتحدة، لأنها مش مجرد بتعمل عمل وتصرف عليه وتكلفه فلوس، ولكن أيضا التفكير خارج الصندوق وإضافة قيمة مضافة بوجود لغة الإشارة».