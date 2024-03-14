«ضيوف الشرف» يلمعون في دراما رمضان.. بريق خاص وظهور مميز

شهدت انطلاقة دراما رمضان هذا العام ظهوراً خاصاً لضيوف الشرف، الذين منحوا المسلسلات بريقاً وأضافوا أبعاداً خاصة مثلت نقلات نوعية فى سير الأحداث وجذبت الجمهور إليها، وتنوعت مشاركات ضيوف الشرف بين الكوميدى والتراجيدى والتشويقى، من بين هذه الأعمال التى تشهد مشاركة مميزة لضيوف الشرف، مسلسل «الكبير أوى 8» بطولة أحمد مكى، حيث استعان مخرج العمل أحمد الجندى بعدد من ضيوف الشرف للمشاركة فى المسلسل منهم الفنانون، أمينة خليل التى تظهر بشخصيتها الحقيقية، وشيماء سيف، محمد ثروت، صفاء الطوخى، محمود الليثى، عمرو رمزى، وبمجرد ظهورهم فى الحلقات الأولى من المسلسل تصدروا «تريند» محركات البحث على «جوجل»، لا سيما بعد تعلق الجمهور بالشخصيات الرئيسية للمسلسل على مدار أجزائه السابقة.

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دعم الفنان عمرو يوسف صديقته الفنانة دينا الشربينى من خلال الظهور كضيف شرف فى الجزء الثانى من مسلسل «كامل العدد»، الذى ينافس بقوة فى السباق الرمضانى، والمكون من 15 حلقة، كما يشهد المسلسل مشاركة الفنانة ياسمين رئيس، التى اختارت الظهور فى العمل كضيفة شرف دعماً لصديقتها بطلة العمل دينا الشربينى، بالإضافة إلى حرص المخرج خالد مرعى على ضم عدد من النجوم كضيوف شرف ضمن أحداث مسلسل «بابا جه» بطولة الفنان أكرم حسنى، حيث يظهر ضمن أحداث العمل الفنان كريم فهمى، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنان أحمد أمين، حيث تجمعهما علاقة صداقة، فضلاً عن مشاركة الفنان محمد كيلانى.

ومن الأعمال المميزة هذا العام مسلسل «الحشاشين»، من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وهو عمل تاريخى تدور أحداثه فى القرن الحادى عشر، ويجسد فيه «عبدالعزيز» دور حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين المثيرة للجدل فى ذلك العصر، وحرص مخرج العمل بيتر ميمى على أن يشارك عدد من ضيوف الشرف بالمسلسل، خاصة أن السيناريو يستدعى ظهور أكثر من ضيف شرف ضمن أحداثه، مثل مشاركة محمد رجب والفنان الصاعد أحمد غزى وأحمد عبدالله، بعد تألقه العام الماضى فى مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان.

رشوان توفيق: «جودر» محطة فارقة في دراما الفانتازيا

ويشهد مسلسل «محارب» للفنان حسن الرداد مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، منهم عفاف شعيب، التى تظهر بمشاهد قليلة ولكنها مؤثرة، وماجد المصرى الذى يؤدى عدداً من المشاهد المفصلية فى سياق الأحداث.

أيتن عامر:أجسد شخصية «وفاء» فى الصغر ضمن «جودر»

بينما يشارك ضمن أحداث مسلسل «جودر» بطولة الفنان ياسر جلال عدد من ضيوف الشرف، منهم الفنانة أيتن عامر بدور مميز خلال أحداث المسلسل، والفنان العمانى إبراهيم الزدجالى، فضلاً عن ظهور مميز وخاص للفنان رشوان توفيق ضمن أحداث مسلسل جودر، ويجسد شخصية راوى.

ويشارك فى مسلسل «فراولة»، بطولة نيللى كريم، عدد من ضيوف الشرف، مثل فراس سعيد، محمد سليمان، خالد عليش، علاء مرسى، ورضا عبدالعال، كذلك يشارك الفنان محمد فراج كضيف شرف فى مسلسل «لحظة غضب» بطولة صبا مبارك، والذى يظهر فى الحلقة الأولى من المسلسل، ويضم مسلسل «صدفة» من بطولة الفنانة ريهام حجاج، عدداً من ضيوف الشرف، منهم الفنانون هشام إسماعيل ودارين حداد، وظهور مميز لرباب ممتاز، وآخر خاص لعبير منير، كما تشارك دينا كضيفة شرف فى مسلسل «سر إلهى» بطولة روجينا، المكون من 15 حلقة.

وتظهر الفنانة السورية سلاف فواخرجى بشكل مميز كضيفة شرف من خلال مسلسل «إمبراطورية ميم»، حيث تجسد شخصية زوجة خالد النبوى التى توفيت وتركت أبناءها الـ6، ولكنه يقرر أن يعوض غيابها، ولكنه ما زال يتذكرها ويكتب لها جوابات يومياً.

ماجد المصرى: ظهورى فى مسلسل «محارب» مجاملة لـ«الرداد والسبكى»

من جانبه، عبر الفنان ماجد المصرى عن سعادته بالمشاركة كضيف شرف فى مسلسل «محارب»، الذى يشهد صراعاً بين الفنانين حسن الرداد وأحمد زاهر ما بين الخير والشر، قائلاً: «(محارب) من الأعمال المميزة هذا العام فى شهر رمضان، كما سعدت بالتعاون مع الفنان حسن الرداد، والمنتج أحمد السبكى، وقدمت المسلسل مجاملة لهما، فضلاً عن أن سيناريو العمل مميز، ومكتوب بحرفية شديدة»، وأضاف «المصرى» لـ«الوطن»، أنه تلقى ردود فعل طيبة عن «محارب» اتفقت على أنه يستحق المشاهدة.

وعبرت الفنانة أيتن عامر عن سعادتها بظهورها كضيفة شرف فى الموسم الرمضانى من خلال مسلسل «جودر»، إذ تجسد شخصية «فاطمة»، وهى الشخصية التى تقدمها الفنانة وفاء عامر، فى مرحلة عمرية صغيرة، قائلة: «سعيدة بالمشاركة فى هذا العمل لتميزه وهو ينتمى لدراما الـ15 حلقة فى شهر رمضان، وسوف ينال إعجاب عدد كبير من المشاهدين»، وأضافت «عامر» أن «جودر» يمثل عودة إلى الأعمال الأسطورية، وهو إحدى حكايات الملحمة الدرامية «ألف ليلة وليلة».

أحمد عبدالله: تشرفت بالمشاركة فى «الحشاشين» ملحمة كبيرة

وتحدث الفنان أحمد عبدالله عن مشاركته كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل «الحشاشين»، قائلاً: «تشرفت بالمشاركة فى الملحمة الدرامية الكبيرة المتمثلة فى مسلسل الحشاشين، لأنه عمل عالمى، وسيكون فخراً لكل مصرى، ويعد أضخم وأكبر إنتاج فى مصر، وهذا دائماً ما يكون لصالح الدراما، وسيقدم فرصة واضحة لتقديم أعمال درامية ضخمة عالمية»، وأضاف «عبدالله» لـ«الوطن»: «أوجه الشكر للشركة المتحدة على إنتاجها هذا العمل الضخم، وأيضاً الشكر موصول لبطل المسلسل كريم عبدالعزيز، والمخرج بيتر ميمى، والمنتج الفنى هشام إسماعيل، لأنهم بذلوا جهداً كبيراً، من أجل نقل صناعة الدراما إلى مصاف أخرى».

وتحدث الفنان رشوان توفيق عن تفاصيل دوره فى مسلسل «جودر» قائلاً: «أجسد من خلال المسلسل شخصية راوى لما يحدث ضمن سياق العمل، وهى شخصية لم تتعرض لأى أزمات درامية، وسعيد بهذا العمل المميز فى كل شىء من حيث الكتابة والإخراج والتصوير والفنانين».

وتابع: «أشارك فى الأحداث كضيف شرف، والمشهد الذى قدمته نال إعجاب صناع العمل كثيراً لذلك تم ضمه إلى البرومو الرسمى ما جعلنى سعيداً للغاية»، ووصف «توفيق» مسلسل جودر بالمحطة الفارقة فى تاريخ الدراما الأسطورية المليئة بالفانتازيا، متوقعاً أن ينال المسلسل أعلى نسبة مشاهدة، ووجه الشكر للمخرج إسلام خيرى قائلاً: «يبذل جهداً كبيراً لخروج العمل بصورة مبهرة ومختلفة للجمهور».

عفاف شعيب: ترددت قبل قبول دورى فى «محارب»

وعبرت الفنانة عفاف شعيب عن سعادتها برد فعل الجمهور عن دورها فى مسلسل «محارب» من بطولة الفنان حسن الرداد، قائلة: «فى البداية ترددت كثيراً قبل الموافقة على الدور، لأننى قدمت أكثر من عمل بمساحات كبيرة، وكان من الصعب أن أوافق على الظهور كضيفة شرف، ولكن المخرجة شيرين عادل أقنعتنى بالدور، فضلاً عن التعاون مع فريق عمل مميز»، وأضافت «شعيب» لـ«الوطن»: «دورى فى (محارب) مختلف وجديد، وبذلت جهداً كبيراً من أجل خروج كل تفاصيله إلى الجمهور، لأن شخصيتى فى المسلسل هى التى تقلب الأحداث رأساً على عقب»، و«محارب» من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة حسن الرداد، أحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وعابد عنانى.

بينما تحدث الفنان محمود البزاوى عن مشاركته كضيف شرف فى مسلسل «محارب» قائلاً: «لم يزعجنى على الإطلاق مشاركتى كضيف شرف فى (محارب)، فهو مسلسل شعبى اجتماعى ممتع، وفخور بالتعاون مع المخرجة شيرين عادل، والفنانين حسن الرداد، وأحمد زاهر، وغيرهما من النجوم»، وأضاف «البزاوى» لـ«الوطن»: «بشكل عام لم أتردد فى قبول العمل كضيف شرف، لأنه دائماً يكون الفارق الوحيد والفيصل بالنسبة لى للمشاركة فى أى عمل هو السيناريو الجيد، فإذا كان الدور جيداً ومكتوباً بشكل به قدر عال من الجودة، لا أتردد لحظة فى الموافقة عليه».

وعلق الناقد محمود قاسم على ظهور ضيوف شرف فى مسلسلات دراما رمضان هذا العام، قائلاً: «تلك الظاهرة موجودة فى المسلسلات منذ سنوات طويلة، ويعتمدها المخرجون وشركات الإنتاج من أجل إعطاء صقل وأهمية أكبر للعمل، كما أنها تعمل على تجديد دماء العمل بشكل طبيعى، وتبُعده عن النمطية والتكرار»، وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»: «تشهد الدراما هذا العام محتوى متنوعاً، ورغم بداية الموسم من أيام قليلة، فإنه يعتبر من أهم المواسم الدرامية، نظراً للتنوع الشديد الذى يسيطر على أحداث المسلسلات، فضلاً عن أن معظم المسلسلات اعتمدت على فكرة الاستعانة بضيوف الشرف، وهذه نقطة تعتبر فى صالح الدراما بشكل كبير».