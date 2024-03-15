مسلسل المعلم الحلقة 5.. هل سيكون مصير أحمد فؤاد سليم الحبس؟

تلقى أحمد فؤاد سليم، خلال أحداث الحلقة 4 من مسلسل المعلم، إنذارًا من المحكمة بدفعه غرامة مليوني جنيه، وذلك لعدم سداده غرامة توريد السمك، وإذا تعثر في الدفع سيكون مصيره الحبس، وكاد أن يغمى عليه عندما علم ذلك، ولكن نجحت ابنته «هاجر أحمد» في تهدئته.

ومن المقرر أن تكشف أحداث الحلقة 5 من مسلسل المعلم، مصير أحمد فؤاد سليم، وهل سيكون الحبس أم سيدفع الغرامة؟

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

يُعرض مسلسل المعلم يوميا، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.