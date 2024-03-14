تراجع كبير في سعر الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء نحو 3 جنيهات في المزرعة وسجلت نحو 88 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس 91 جنيهًا، وذلك وفق بورصة الدواجن ويضاف إلى تلك الأسعار تكلفة النقل وهامش الربح وتباع للمستهلك 100 جنيه، وتكثف أجهزة الدولة من جهودها لضبط الخارجين على القانون المخالفين للتسعيرة المقررة من قبل الحكومة.

وتنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق أي للمستهلك، وهي كالتالي وفق المعلن من بورصة الدواجن:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر الكيلو الفراخ البيضاء للمستهلك ما بين 98 وحتى 100 جنيه.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الكيلو ما بين 116 وحتى 120 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو البانيه اليوم

سجل سعر البانيه ما بين 170 وحتى 195 جنيها.

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك ما بين 107 جنيهات حتى 112 جنيها.

سعر كيلو صدور الدجاج سجل سعر صدور الدجاج ما بين 134 وحتى 141 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البط البلدي: تراوح من 116 جنيهًا وحتى 123 جنيهًا.