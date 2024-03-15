مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 5 دون إعلانات

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل صدفة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 5، إذ شهدت الحلقة الماضية العديد من الأحداث المشوقة، مثل الحلقات الأولى التي تسير بوتيرة سريعة مليئة بالأحداث، انتهت باكتشاف ريهام حجاج «صدفة» زواجها دون علمها.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 5

ويأتي موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، وعلى قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتعرض الحلقة 5 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة 3:00 صباحًا، وتعرض على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

عرض مسلسل صدفة في رمضان 2024 الحلقة 5 دون إعلانات

ويمكنك مشاهدة مسلسل صدفة في رمضان 2024 الحلقة 5 دون إعلانات وقبل عرضه على القنوات، عبر منصة watch it.