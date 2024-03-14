مع اقتراب غروب شمس اليوم الخميس 14 مارس 2024، يرتقب المسلمون في الفيوم، كغيرهم في جميع أنحاء مصر، موعد أذان المغرب للإعلان عن انتهاء رابع أيام الصيام وبداية خامس أيام شهر رمضان المبارك.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024، فضلًا عن مواقيت الصلاة، وموعد صلاة المغرب، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويتأخر موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024 عن توقيته أمس بمقدار نحو دقيقة واحدة فقط، فيما يتأخر بمقدار دقيقة إلى دقيقتين حتى يصل إلى 6:20 مساءً بآخر أيام شهر رمضان، وذلك طبقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 محافظة الفيوم التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الخميس 14-3-2024

ويأتي موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الخميس 14-3-2024 الموافق رابع أيام الصيام في تمام الساعة 6:05 مساءً، فيما يأتي موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:21 مساءً، وتعقبها صلاة التراويح، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم في الفيوم نحو 13:44 ساعة، ويكون موعد أذان الظهر 12:6 ظهرًا، والعصر 3:31 عصرًا.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

ويحل موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم، عقب غروب الشمس مباشرة، وامتلاء السماء بالشفق الأحمر، ويمتد حتى غياب الشفق تمامًا، وحلول الليل، بينما يكون موعد السحور في الوقت من 2:21 وحتى 4:21 فجرًا حيث وقت الإمساك، بينما يحل موعد الشروق في تمام الساعة 6:7 صباحًا.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الخميس 14-3-2024

وبحسب إمساكية رمضان 2024 فإنّ موعد الإفطار اليوم في الفيوم الخميس 14-3-2024 يكون في تمام الساعة 6:05 بالتزامن مع انطلاق أذان المغرب مباشرةً، إذ يشهد رابع أيام شهر الصيام تناول وجبة أسماك لكسر الملل بعد الاعتماد على تناول اللحوم والدواجن خلال الأيام الأولى من شهر الصيام.