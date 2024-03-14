أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 14-3-2024 الموافق 4 رمضان لعام 1445 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نذكره بحسب إمساكية رمضان، فيما يعد يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد ثبوت رؤية الهلال وانتظار المسلمين حول العالم قدومه للاحتفال به وتعظيم شعائره المميزة.

ويستعرض «الوطن» في التقرير التالي، مواقيت الصلاة في الجزائر، حتى يتسطيع المسلمون أداء الطاعات وتنظيم اليوم من قراءة القرآن وتأدية الفروض الخمس على وقتها.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 14-3-2024

ويعد موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 14-3-2024 الموافق 4 رمضان، في تمام الساعة 18:58 مساء، بينما يكون موعد الإمساك الساعة 5:26 صباحًا قبل أذان الفجر بـ10 دقائق، ويؤذن للفجر الساعة 5:34 دقيقة صباحًا، بتوقيت مدينة الجزائر والولايات المحيطة بها.

آخر أيام رمضان في الجزائر

ويذكر أنّ آخر أيام شهر رمضان المبارك في الجزائر، سيكون موافق الثلاثاء 9 من أبريل القادم، بحسب إمساكية شهر رمضان لعام 2024، وبذلك يكون الأربعاء 10 أبريل المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

حالة الطقس في الجزائر اليوم الخميس

وفي اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم، فإنّ المغرب سيؤذن تحديدا في ولاية الجزائر الساعه 18:58 مساء، إضافة إلى أنّ حالة الطقس هذا اليوم لطيفة على معظم الولايات الجزائرية، فضلا عن أنّ درجة الحرارة العظمى هي 19 درجة مئوية، مع وجود رياح شمال غربية تترواح سرعتها من 10 إلى 15 كم في الساعة، وتبلغ درجة الحرارة الصغرى 11 درجة مئوية، مع رياح متقلبة ليلا.