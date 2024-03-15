مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5.. هل تقع مايان السيد في حب نور النبوي؟

أحداث مثيرة وتشويقية يعتمد عليها مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5، ومازال «مختار» يعيش مغامرات جديدة مع عائلته، خاصة بعد أن رفض بيع منزله.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5

ضمن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5، ننتظر تطور في علاقة مايان السيد مع نور خالد النبوي، حيث تجاهلته ولم ترد عليه، بعد أن شاهدته يركب السيارة مع والده من أجل توصيله إلى الجامعة، فقررت أن تتجنبه وتغير رأيها في التعامل معه، ومن المتوقع أن تتغير العلاقة على مدار الحلقات المقبلة.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4

وشهدت الحلقة ظهور المخرج عمر زهران في شخصية المحامي ضياء ويحاول مساعدة حلا شيحة في حل مشاكلها مع طليقها.