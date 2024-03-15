رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5.. هل تقع مايان السيد في حب نور النبوي؟

كتب:

ضحى محمد
09:04 ص | الجمعة 15 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

أحداث مثيرة وتشويقية يعتمد عليها مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5، ومازال «مختار» يعيش مغامرات جديدة مع عائلته، خاصة بعد أن رفض بيع منزله.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5

ضمن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5، ننتظر تطور في علاقة مايان السيد مع نور خالد النبوي، حيث تجاهلته ولم ترد عليه، بعد أن شاهدته يركب السيارة مع والده من أجل توصيله إلى الجامعة، فقررت أن تتجنبه وتغير رأيها في التعامل معه، ومن المتوقع أن تتغير العلاقة على مدار الحلقات المقبلة.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4

وشهدت الحلقة ظهور المخرج عمر زهران في شخصية المحامي ضياء ويحاول مساعدة حلا شيحة في حل مشاكلها مع طليقها.

اقرأ المزيد:

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4.. خالد النبوي يرفض مطالب أولاده

ملخص الحلقة 4 من مسلسل إمبراطورية ميم.. حلا شيحا ترفض بيع المنزل

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 5 بدون إعلانات

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4 .. ظهور خاص للمخرج عمر زهران
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.