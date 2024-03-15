موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024.. اعرف هتفطر إمتى

يترقب آلاف الصائمين، موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024 لمعرفة موعد إفطار خامس أيام شهر رمضان المبارك، إذ تبقت ساعات قليلة فقط عن انطلاق الأذان، وانتهاء خامس أيام الرحمة رسميًا، وهو ما أوضحته الهيئة العامة للمساحة المصرية، ضمن إمساكية رمضان 2024 في بيان لها تيسيرًا على أهالي الفيوم لمعرفة كافة مواقيت الصلاة بالتفصيل.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024، فضلًا عن مواقيت الصلاة، وموعد الإفطار، وصلاة التراويح، وذلك في ظل الخدمات التي تقدمها لمتابعيها بمحافظة الفيوم، طوال شهر الصيام.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

وتشير إمساكية رمضان 2024 اليوم الخامس بمحافظة الفيوم، إلى عدم وجود تغيير في موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم، إذ إنّه نفس موعده أمس الخميس، دون تقديم أو تأخير، بينما تزداد مدة ساعات الصوم اليوم بمقدار دقيقة لتصل إلى 13 ساعة و44 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الجمعة 15-3-2024

ويحل موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الجمعة 15-3-2024 في تمام الساعة 6:05 مساءً، بينما يكون موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:22 مساءً بتأخير دقيقة عن الأمس يعقبها مباشرة بدء صلاة التراويح، فيما يكون موعد أذان الظهر في تمام الساعة 12:05 ظهرًا، ويحل أذان العصر في تمام الساعة 3:31 عصرًا، فيما رُفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:40 فجرًا.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

ويمثل موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم، أهمية كبرى لأهالي المحافظة، نظرًا لارتباطه الوثيق بموعد الإفطار وانتهاء يوم صيام جديد، فيما يحدد موعد صلاة المغرب بغروب القرص الكامل للشمس، وتزين السماء بالشفق المميز بلونه الأحمر بحسب دار الإفتاء في بيان سابق.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الجمعة 15-3-2024

وفيما يخص موعد الإفطار اليوم في الفيوم الجمعة 15-3-2024، فإنّه يحل في تمام الساعة 6:05 مساءً بالتزامن مع رفع أذان المغرب مباشرة، فيما يكون وقت السحور بدءًا من 2:20 بعد منتصف الليل، وحتى موعد الإمساك في تمام الساعة 4:20، بينما يحل موعد شروق الشمس في الفيوم في تمام الساعة 6:06 صباحًا.