كيف يمكن تحصيل النفقة الزوجية حال مماطلة الزوج؟.. قانوني يجيب

تعتبر نفقة الأطفال من الدعائم الأساسية التي تعتمد عليها الزوجة في حياتها من أجل الإنفاق على صغارها، ولكن كثيراً ما يماطل الزوج في دفع النفقة، وفي هذه الحالة نرصد لكم في السطور التالية كيفية الحصول على النفقة حال مماطلة الزوج فيها.

حصول المطلقة على حكم

قال بسام أبو رحمة المحامي والخبير القانوني، إنه كثيراً ما تحصل المطلقات على أحكام قضائية بمتجمد بالنفقة على أزواجهم وغالباً ما يماطل الزوج في الدفع وقد تنتهي المماطلة به إلى حبس الزوج في كثير من الأحيان، ولكن كيف الحال إذا حُبس الزوج ولم يدفع متجمد النفقة المحكوم بها؟

التنفيذ على أموال الزوج

أضاف أبو رحمة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن للزوجة أن تقوم تنفيذ الحكم الصادر لها عن طريق الحجز وذلك من خلال التنفيذ على مال الزوج من منقولات أو عقارات أو مال المدين لدى الغير مثل الأموال أو الأرصدة الموجودة في البنوك أو مرتبه سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص، ويكون ذلك عن طريق الاستعانة بمحُضر التنفيذ الذي ينفذ الحكم الصادر ضد الزوج.