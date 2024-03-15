أسماء الفائزين في ثالث أيام المسابقة الرمضانية بشركة مياه الإسكندرية
كتب:
سلامة عامر
12:07 م | الجمعة 15 مارس 2024
المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة أحمد جابر أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية في اليوم الثالث من رمضان 1445هجري - 2024 ميلادي.
عدد المرشحين للفوز بالمسابقة الثقافية الرمضانية 2024
أشارت شركة مياه الشرب إلى أن عدد المرشحين للفوز اليوم بلغ 872 مرشحا لافتة إلى أن المسابقة تعد يوميًا وتعلن النتائج من خلال إدارة البوابة الإلكترونية.
تسليم الجوائز للفائزين
وقالت الشركة إنه يتم تسليم الجوائز للفائزين من خلال إدارة التسويق حيث يتم الاتصال بهم تليفونيا بعد اختيار 3 فائزين إلكترونيا مطالبة المواطنين بالمشاركة التفاعلية للمسابقة من خلال البوابة الإلكترونية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية https://alexwater.com.eg/ أو الرابط المباشر التالي https://alexwater.com.eg/quiz_awco/
قيمة الجائزة المالية للمشاركين بالمسابقة
كشفت الشركة عن أسماء الفائزين وقيمة الجوائز المالية لـ المسابقة الثقافية الرمضانية كالتالي:
الجائزة الأولى 250 جنيها للفائز أحمد محمد محفوظ
الجائزة الثانية 150 جنيها للفائز فيصل عبد الرؤوف إبراهيم بدوي
الجائزة الثالثة 100 جنيه للفائزة سكينة محمد أبو ضيف عبد الله.