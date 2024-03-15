أسماء الفائزين في ثالث أيام المسابقة الرمضانية بشركة مياه الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة أحمد جابر أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية في اليوم الثالث من رمضان 1445هجري - 2024 ميلادي.

عدد المرشحين للفوز بالمسابقة الثقافية الرمضانية 2024

أشارت شركة مياه الشرب إلى أن عدد المرشحين للفوز اليوم بلغ 872 مرشحا لافتة إلى أن المسابقة تعد يوميًا وتعلن النتائج من خلال إدارة البوابة الإلكترونية.

تسليم الجوائز للفائزين

وقالت الشركة إنه يتم تسليم الجوائز للفائزين من خلال إدارة التسويق حيث يتم الاتصال بهم تليفونيا بعد اختيار 3 فائزين إلكترونيا مطالبة المواطنين بالمشاركة التفاعلية للمسابقة من خلال البوابة الإلكترونية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية https://alexwater.com.eg/ أو الرابط المباشر التالي https://alexwater.com.eg/quiz_awco/

قيمة الجائزة المالية للمشاركين بالمسابقة

كشفت الشركة عن أسماء الفائزين وقيمة الجوائز المالية لـ المسابقة الثقافية الرمضانية كالتالي:

الجائزة الأولى 250 جنيها للفائز أحمد محمد محفوظ

الجائزة الثانية 150 جنيها للفائز فيصل عبد الرؤوف إبراهيم بدوي

الجائزة الثالثة 100 جنيه للفائزة سكينة محمد أبو ضيف عبد الله.