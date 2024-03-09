الجوائز يوميا.. إطلاق المسابقة الرمضانية الثقافية بشركة المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تنظيم المسابقة الرمضانية لعام «1445هجرى- 2024 ميلادي» تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للشركة https://alexwater.com.eg/

تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية لعام «1445هجري- 2024 ميلادي» كالتالي:

- المسابقة متاحة للجميع .

- للدخول الى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي

- رقم الدخول هو أي رقم تختاره واحتفظ به للدخول بالإضافة إلى كلمة السر

- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يوميا اختيار من متعدد.

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم

- حتى تكون مرشحا للفوز يوميا يجب حل الثلاث أسئلة بشكل صحيح

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- اختيار ثلاثة فائزين يوميا بطريقة عشوائية آلية.

- إعلان الفائزين يوميا من خلال صفحة الشركة الرسمية على فيسبوك

- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل

- تسليم الجوائز للفائزين من خلال إدارة التسويق حيث يتم الاتصال بيهم تلفونيا

قيمة الجوائز المالية للمسابقة الثقافية الرمضانية

وأشارت الشركة عبر المنشور إلى أن إعداد المسابقة واختيار الفائزين والإعلان عنهم يوميا يتم من خلال إدارة البوابة الإلكترونية، لافتا إلى قيمة الجوائز اليومية كالتالي:

- الجائزة الأولى 250 جنيها

- الجائزة الثانية 150 جنيها

- الجائزة الثالثة 100 جنيه

- يتم تكريم أفضل 10 مشاركين يحققون أعلى درجات خلال الشهر 500 جنيه لكل متسابق منهم