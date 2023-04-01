تفوق نسائي في جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية لـ«مياه الإسكندرية»

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية، التي أطلقتها الشركة من خلال بوابتها الإلكترونية، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ أنه من المقرر أنَّ يتمّ الاتصال بالفائزين لتسليمهم الجوائز بشكل أسبوعي خلال شهر رمضان.

أسماء الفائزين في اليوم الثامن من المسابقة

وأوضحت الشركة أنَّ عدد المرشحين للفوز في اليوم الثامن من رمضان 1444 هجرية 2023 ميلادية بلغ 891 مرشحًا، تمّ اختيار 3 فائزات إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني وهنّ كالتالي:

الفائزة الأولى: نعمة أحمد أحمد خميس.

- الفائزة الثانية: فاطمة السيد طه بدوي.

- الفائزة الثالثة: سمية طارق عنتر إسماعيل.

تنفيذ المسابقة الرمضانية من خلال البوابة الإلكترونية للشركة

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أنَّ الشركة تنفذ المسابقة الثقافية الرمضانية للمرة الرابعة على التوالي من خلال البوابة الإلكترونية للشركة.

تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية كالتالي:

- المسابقة متاحة للجميع.

- للدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي.

- رقم الدخول هو أي رقم يختاره المتسابق ويحتفظ به للدخول بالإضافة إلى كلمة السر.

- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يوميا «اختيار من متعدد».

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم.

- حتى تكون مرشحًا للفوز يوميًا يجب حل 3 أسئلة بشكل صحيح.

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- اختيار 3 فائزين يوميا بطريقة عشوائية آلية.

- الإعلان عن الفائزين يوميا من خلال صفحة الشركة الرسمية على «فيسبوك».

- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل.

- تسليم الجوائز أسبوعيا خلال شهر رمضان.

قيمة جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية بشركة المياه

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قيمة جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية «الجوائز يوميا»، كالتالي:

- الجائزة الأولى 250 جنيهًا.

- الجائزة الثانية 150 جنيهًا.

- الجائزة الثالثة 100 جنيه.

وسيتمّ تكريم أفضل 10 مشاركين يحققون أعلى درجات خلال الشهر بمنح 500 جنيه لكل متسابق منهم.