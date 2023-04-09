«مياه الإسكندرية» تعلن أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، أسماء الفائزين في الـ17 من رمضان 1444هجريا - 2023 ميلاديا في المسابقة الرمضانية الثقافية الرابعة، تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تسليم الجوائز خلال شهر رمضان

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندية، عن أسماء الفائزين الثلاثة الذين تم اختيارهم إلكترونيا في مسابقة الرمضانية الثقافية من إجمالي عدد المرشحين للفوزفى ذلك اليوم الذين بلغوا 823 مرشحًا على أن تُسلّم الجوائز أسبوعيا خلال شهررمضان من خلال الموقع الإلكتروني وهم:

- الفائز الأول: منى محمود عبدالغفار العرابي

- الفائز الثاني: إيمان عبدالمنعم أبو العنين

- الفائز الثالث: محمود مصطفى عبدالمنعم

قيمة جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور، أن الجوائز يوميا وهي كالتالي

- الجائزة الأولى 250 جنيها.

-الجائزة الثانية 150 جنيها.

-الجائزة الثالثة 100 جنيه.