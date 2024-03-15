ناقد فني: مسلسل الحشاشين أضخم عمل درامي عربي.. وكريم عبد العزيز «محترف»

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إنه مع بداية عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين، في رمضان 2024، تبين أننا أمام شكل جديد ومختلف على شاشة التليفزيون، وهو أضخم عمل درامي عربي يعيد تصور التاريخ، موضحا أنه يحتوي على عناصر إبهار كثيرة، مثل عنصر التصوير، فهو مبهر وجذاب بشكل غير طبيعي، والتصوير الخارجي به تكوينات مهمة وجميلة للغاية، والتصوير الداخلي في مصر يحتوى ديكورات مبهرة ومرتبة بشكل كبير.

عناصر التصوير والمونتاج والإخراج لمسلسل الحشاشين اندمجت بشكل متكامل لصنع عمل محترف

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبد التواب ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن عناصر التصوير والمونتاج والإخراج اندمجت بشكل متكامل لصنع عمل محترف، لافتا إلى أن الأداء التمثيلي به نضج كبير ويظهر الجهد المبذول من جانب الممثلين.

أداء كريم عبد العزير احترافي في مسلسل الحشاشين

أكد أن بطل المسلسل كريم عبد العزيز يمثل الدور بشكل احترافي فهو مندمج مع الشخصية بشكل كبير جدا، إضافة إلى الفنان أحمد عيد، فدوره مهم وأدائه قوي ومؤثر، مشددًا على أن المؤلف عبد الرحيم كمال، بذل مجهودًا واضحًا ليصنع عملا دارميًا احترافيًا ناجحًا.