«مين الست اللي بتظهر لحسن الصباح؟».. مخرج مسلسل الحشاشين يشوق المتابعين

«قول الضلمة».. «لو خيروك تقتل حسن عشان تعيش.. اقتل حسن»، سيدة بشعر فضي وملابس سوداء وهيئة مخيفة ظهرت أكثر من مرة في أحداث مسلسل الحشاشين، وهي مرتبطة بحسن الصباح (كريم عبد العزيز)، حيث ظهرت في الحلقة الأولى أول مرة خلال طفولة حسن الصباح، عندما سقط في البئر ليلا، وساعدته على الخروج ولكنها خيرته ما بين الظلام والنور، وطالبته باختيار الظلام ختى يخرج، بالفعل اختار ما أرادته.

بينما كان ظهور الثاني للسيدة الغريبة في بداية الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين، حيث يحلم حسن الصباح بأنه يسير على سلم مكدس على جانبيه بهياكل عظمية وتقابله السيدة في نصف الطريق وتمنحه خنجرًا قائلة: «لو خيروك تقتل حسن عشان تعيش اقتل حسن»، وهناك يجد نسخة قديمة منه يقتله وهو يخبره أن الإيمان بحسن الصباح فقط، وظهرت السيدة للمرة الثالثة في نهاية الحلقة الرابعة عندما اختار نجل الصباح الجلوس في الغرفة مظلمة بدلا من إنجاز مهامه، ليراها حسن الصباح خلف نجله تردد «الضلمة».

مخرج الحشاشين يكشف سر السيدة التي تظهر لحسن الصباح

وأثار ظهور تلك السيدة تسأولات متابعي المسلسل عن هويتها، وهل هي ساحرة أم مجرد وهم من أوهام حسن الصباح؟ وهو الأمر الذي أوضحه بيتر ميمي مخرج المسلسل في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا إن سرها سوف يتم كشفه في الحلقة الأخيرة من المسلسل: «مين الست اللى بتظهر لحسن الصباح؟ ده في حلقة 30».