هشام عباس: «أنا أهلاوي وبغني للمطربين اللي بحبهم»

قال الفنان هشام عباس، إنه عندما يشعر بالضيق أو الحزن يحكي لصديقه منذ مرحلة الجامعة، كما أن له صديق آخر في مجال الفن يحكي له، مشيرا إلى أنه يتابع كل المطربين، ولكنه يغني للمطربين الذين يحبهم ويتأثر بهم، إذ إنه يحفظ الأغاني التي يحبها ويكتبها، مثل أغاني حماقي وشيرين وتامر عاشور ورامي صبري وشيبا وعبدالباسط.

هدايا «عباس» لأهله في المناسبات

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة لبرنامج «كان عمري 20» تقديم الإعلامية شافكي المنيري على راديو ميجا إف إم، أنه يفضل الذهاب لمنطقة المنيل في أوقات الفراغ عن الذهاب لكومباوند جديد، لافتا إلى أنه يهادي زوجته أو ابنته بوردة أو زجاجة عطر «برفيوم» في المناسبات، ولكنه يفضل الأخيرة بصورة أكبر.

هشام عباس من مشجعي الأهلي

وأجاب عن سؤال «سيارة ولا طائرة؟»، قائلا إنه يريد سيارة لكي يتجول بها في بلده ويستمتع بها مع أصدقائه، مشيرا إلى أنه أحد مشجعي النادي الأهلي.