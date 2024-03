مواعيد عرض الحلقة 5 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON

ليلة كروية ممتعة عاشها أفراد مسلسل كامل العدد +1 في الحلقة الرابعة أمس، وذلك بعد أن تم ضم شريف ابن ليلى التي تمثل دورها الفنانة دينا الشربيني إلى قائمة مباراة النادي الأهلي الذي أدى اختباراتها ونجح بها، لتجتمع الأسرة بأكملها حول شاشة التلفزيون بعد أن جمعتهم ليلى لمشاهدة ابنها، ما يجعل متابعي المسلسل يهتمون بمعرفة أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5 التي ستعرض على قناة ON.

مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 5.. هل تهتم دينا الشربيني بزوجها؟

وبعد أن رأت «حياة» والدة أحمد في مسلسل كامل العدد، والتي تمثل دورها الفنانة إسعاد يونس اهتمام الدكتورة ملك بابنها أحمد، حاولت في الحلقة الرابعة أن تلفت نظر ليلى للاهتمام بزوجها بشكل أكبر من ذلك حتى لا يميل إلى الدكتورة ملك التي تفعل ما بوسعها للفت نظره والتقرب منه.

وعن مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 5، فياتي العرض الأول للحلقة ليكون الساعة 6:05 مساء على قناة ON drama، بينما يكون العرض الثاني للحلقة على قناة ON الساعة 7:30 مساء، بينما يتم إعادتها في تمام الساعة 1:30 صباحا على قناة ON drama.