«صيام بدون إرهاق وبأرخص تكلفة».. وصفات بسيطة تمنحك الطاقة طول اليوم

كيفية الصيام بدون إرهاق والبحث عن وصفات بسيطة تمنح الطاقة طول اليوم، مع الحفاظ على النشاط خلال فترة الصيام، أبرز اهتمامات الصائمين في رمضان خاصة العاملين خلال فترة الصيام.

ويمكن تحقيق الحفاظ على مستويات الطاقة وزيادة القدرة على العمل طوال اليوم بقوة وحيوية من خلال تناول أطعمة غنية بالمغذيات، إذ يؤكد خبراء التغذية أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات من أفضل الخيارات للحصول على الطاقة المستدامة طوال اليوم.

كيفية الصيام بدون إرهاق؟

تهدف هذه الأطعمة إلى الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، ما يساعد في تجنب الارتفاعات والانخفاضات الشديدة التي يمكن أن تؤثر على مستويات الطاقة والشعور بالجوع والإنهاك، لذا من المهم المواظبة على تضمين هذه الأطعمة القوية في النظام الغذائي لتمد الجسم بالطاقة اللازمة على مدار اليوم، ووفقًا لِما أوضحه الدكتوره شيماء أشرف، استشارية التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن».

فوائد البقوليات

البقوليات، مثل الفاصوليا والعدس والحمص، تعتبر مصدرا ممتازا للبروتين النباتي والألياف، وتحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في زيادة الشبع وتبطئ عملية الهضم، ما يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول خلال الصيام.

وأضافت خبيرة التغذية أن البقوليات تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات والمعادن، ما يساعد في الحفاظ على صحة الجسم وزيادة مستويات الطاقة خلال الصيام.

الليمون والزنجبيل

وأوضحت الدكتورة شيماء أشرف أن عصير الليمون والزنجبيل واحدة من الوصفات البسيطة التي تمنحك الطاقة طول اليوم لصيام بدون إرهاق و بأرخص تكلفة، يُعتبر هذا المشروب مفيدًا لتحفيز الهضم وزيادة مستويات الطاقة بفضل مكوناته الغنية بالفيتامينات والمعادن.

ولتحضيره، يخلط الشخص عصير ليمونة وملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور في كوب من الماء الدافئ، ويمكن إضافة قليل من العسل للتحلية حسب الرغبة، هذا المشروب ليس فقط منعشًا، بل يوفر الدفعة الإضافية من الطاقة التي تساعد على استمرارية الأداء خلال النهار.

سلطة الفواكه لصيام صحي

أما في سياق تحضير وصفه بسيطة تمنحك الطاقة طول اليوم للصيام بدون إرهاق وبأرخص تكلفة، فتعتبر سلطة الفاكهة خيارًا ممتازًا لتمنحك الطاقة والانتعاش خلال النهار عند أكلها على السحور.

ويمكن تحضيرسلطة الفواكه بسهولة عن طريق قطع مجموعة من الفواكه الموسمية مثل التفاح والكيوي والعنب، ثم إضافة قليل من العسل وعصير الليمون لتحسين النكهة، هذه السلطة ليست فقط غنية بالفيتامينات والمعادن التي تحافظ على صحتك، ولكنها أيضًا تمنحك الطاقة اللازمة لمواصلة يومك بنشاط وحيوية، ما يجعلها تكملة مثالية لنظامك الغذائي خلال هذه فترة الصيام.

عصير الخضروات

أما بالنسبة لعصير الخضروات، فهو خيار رائع للصيام بدون إرهاق ومنح الطاقة طول اليوم فهو يعوض السوائل والمغذيات المفقودة خلال فترة الصيام، يُعتبر عصير الخضروات خيارًا ممتازًا للإفطار.

ويمكنك ببساطة عصر الخضروات مثل الجزر والخيار والطماطم والسبانخ، ثم إضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور لإضافة نكهة مثيرة وتحفيز الهضم، يعتبر هذا العصير غنيًا بالفيتامينات والمعادن، ويمنحك الطاقة اللازمة لبدء يومك بنشاط وحيوية، ما يجعله خيارًا مثاليًا، لإعادة تعبئة الطاقة خلال فترة الصيام.

ومن الوصفات البسيطة التي تمنحك الطاقة طول اليوم أيضا عصير البرتقال والزنجبيل، ما يعتبر خيارًا مثاليًا لإعادة تعبئة الطاقة وتحفيز الجسم بسهولة.

ولتحضيره، قم بعصر البرتقال واخلطه مع قليل من الزنجبيل المبشور لإضافة نكهة مثيرة ومنعشة، وللمزيد من الانتعاش، يمكن إضافة بعض الثلج لتبريد العصير، بفضل تركيبته الغنية بالفيتامينات والمعادن، يُعتبر هذا العصير منشطًا رائعًا يمنحك الطاقة اللازمة ويساعد في تنشيط الجسم بشكل فعّال.

شرب الماء لصيام صحي

وأكدت ضرورة شرب الكثير من الماء خلال فترة الصيام، بطكبيه لا تقل عن 2.5 لتر، فهي تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على مستويات الطاقة وترطيب الجسم، لذا لا تنسَ أن تشرب الكثير من الماء خلال الصيام للمساعدة في تجديد الطاقة والحفاظ على التركيز والنشاط.