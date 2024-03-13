فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند صيام 13 ساعة؟

الصيام من الطقوس الدينية التي يتحمل مشقتها البشر طمعًا في ثواب الله، ولكن بجانب هذه الفوائد الدينية العائدة على الملبيين لفريضة الصيام، فإن له أيضًا فوائد صحية غير متوقعة تعود على الجسم، وتحميه من أمراض خطيرة، وفي هذا السياق ووفقًا لما ذكره دكتور عمرو ماهر، استشاري التغذية العلاجية، من تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نجيب على سؤال ماذا يحدث للجسم عند صيام 13 ساعة؟.

فوائد الصيام

وأوضح استشاري التغذية العلاجية 6 فوائد مختلفة للصيام، نستعرضها في السطور التالية.

1) المساهمة في إنقاص الوزن

الحد من تناول الطعام لفترة طويلة من الوقت يقلل من السعرات الحرارية المارة إلى الجسم، ما يؤدي إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي ينتج فقدان للوزن الزائد مع مرور الوقت، بشرط عدم الإفراط في تناول السعرات الحرارية في ساعات الإفطار.

2) التحكم في نسبة السكر في الدم

بحسب «ماهر» فإن من فوائد الصيام التقليل من مقاومة الأنسولين في الدم، ما يسمح بنقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا بشكل أكثر كفاءة، وبالتالي فإن الصيام مفيد للمعرضين لمخاطر مرض السكري.

3) الحماية من الإصابة بالأمراض السرطانية

من فوائد الصيام تقليل مستويات الالتهابات في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، كما يساهم في تحسين الصحة بشكل عام أفضل من النظام الغذائي العادي.

4) تعزيز صحة القلب

أشار «ماهر» إلى أنّ الصيام مفيد بشكل خاص لصحة القلب؛ إذ يحسن من مستويات ضغط الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول، وبالتالي يقوي من صحة القلب.

5) يقلل نسبة الزهايمر

يساعد الصيام في التقليل من الاضطرابات العصبية، ويحسن حالة المرضى المصابين بالزهايمر.

6) زيادة قوة العضلات

الصيام من أكبر العوامل المساهمة في بناء كتلة عضلية قوية؛ إذ يعزز إفراز هرمون HGH، وهو هرمون بروتيني مسؤول عن نمو العضلات.

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