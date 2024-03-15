عالم بالأوقاف يوضح أهم مراتب الصيام (فيديو)

حدد الدكتور محمود الأبيدي، أحد علماء وزارة الأوقاف، مراتب الصيام، وكيفية الوصول لأفضلها.

وقال الدكتور محمود الأبيدي، أحد علماء وزارة الأوقاف: إن مراتب الصيام ثلاثة تتمثل الأولى في صوم العوام وهو الصوم عن الطعام والشرب والشهوة، والثانية صيام الخواص وهي صوم اللسان والجوارح كالأذن والعين عن ما يغضب الله.

مراتب الصيام

وأضاف « الأبيدي»، خلال حواره على قناة «الناس»، أن المرتبة الثالثة من مراتب الصيام تتمثل في صوم خواص الخواص وهو صوم القلب، موضحا أن صوم العوام هو الصوم عن الطعام والشرب من أذان الفجر إلى أذان المغرب ولكنه يطلق العنان للسان، ويطلق العنان للأذن، أما صوام الخواص فيصوم الإنسان فيه بلسانه وأذنه وعينه وجوارحه عن ما يغضب الله ويسعى في أن يسخر الجوارح في كل لحظة من لحظات شهر رمضان المبارك في طريق الله وفي معنى الصيام الحقيقي».

حكم الصائمين الخائضين

وتابع أحد علماء وزارة الأوقاف، أن «الناس في النار يتألمون ويسألهم أهل الجنة ما الذي أدى بكم إلى هنا فيقولوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين» مؤكدا أنه يجب أن يكون المسلم من الصائمين المخلصين الخالصين غير الخائضين.