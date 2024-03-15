أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024، في إمساكية شهر رمضان الكريم، إذ يتطلع المسلمون إلى معرفة الموعد من أجل الإفطار وأداء صلاة المغرب.

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024

وأشارت الهيئة، إلى أن موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024 وهو الساعة 6 مساء و3 دقائق، وهو موعد الإفطار في محافظة الدقهلية.

موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة

ويكون موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024، بعد انتهاء رفع أذان المغرب، في تمام الساعة 6 مساء و7 دقائق.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم

وحددت الهيئة عدد ساعات الصيام الخاصة بمحافظة الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024، نحو 13 ساعة و46 دقيقة تبدأ من صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و37 دقيقة حتى الساعة 6 مساء و3 دقائق.

صلاة التراويح اليوم الجمعة في الدقهلية

وترفع صلاة التراويح اليوم الجمعة في الدقهلية بعد صلاة العشاء بشكل مباشر، في تمام الساعة 7 مساء و21 دقيقة.