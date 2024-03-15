موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024
كتب:
آية حسنين
04:24 م | الجمعة 15 مارس 2024
إفطار رمضان - تعبيرية
أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024، في إمساكية شهر رمضان الكريم، إذ يتطلع المسلمون إلى معرفة الموعد من أجل الإفطار وأداء صلاة المغرب.
موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024
وأشارت الهيئة، إلى أن موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024 وهو الساعة 6 مساء و3 دقائق، وهو موعد الإفطار في محافظة الدقهلية.
موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة
ويكون موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024، بعد انتهاء رفع أذان المغرب، في تمام الساعة 6 مساء و7 دقائق.
عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم
وحددت الهيئة عدد ساعات الصيام الخاصة بمحافظة الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024، نحو 13 ساعة و46 دقيقة تبدأ من صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و37 دقيقة حتى الساعة 6 مساء و3 دقائق.
صلاة التراويح اليوم الجمعة في الدقهلية
وترفع صلاة التراويح اليوم الجمعة في الدقهلية بعد صلاة العشاء بشكل مباشر، في تمام الساعة 7 مساء و21 دقيقة.