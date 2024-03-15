تراجع أسعار الفراخ في الأسواق.. بفارق 4 جنيهات

شهدت بورصة الدواجن تراجع في أسعار الفراخ البيضاء بنحو 4 جنيهات كتسليم أرض المزرعة، حيث سجلت نحو 87 جنيهًا، بالمقارنة بأسعار أمس التي وصلت لـ91 جنيهًا، وفقا لبورصة الدواجن ذلك ويضاف إلى تلك الأسعار كلفة النقل وهامش الربح، في الوقت الذي يتباين سعر بيعها للمستهلك ما بين 100 لـ110 جنيهات بحسب المناطق المباعة فيها.

وتنشر «الوطن» في السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق ، والتي جاءت كالتالي وفقا للمعلن من بورصة الدواجن:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

هذا وقد سجل سعر الكيلو الفراخ البيضاء للمستهلك ما بين 98 و100 جنيه.

سعر الفراخ البلدي اليوم

فيما سجل سعر الكيلو للفراخ البلدي ما بين 116 و120 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو البانيه اليوم

هذا وسجل سعر البانيه ما بين 170 و195 جنيها.

سعر كيلو الأوراك اليوم

فيما سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك ما بين 107 جنيهات و112 جنيها، بينما سجل سعر كيلو صدور الدجاج سجل سعر صدور الدجاج ما بين 134 و141 جنيهًا.

اما وعن البط البلدي فقد يتراوح سعر الكيلو منه ما بين 116 جنيهًا و123 جنيهًا.