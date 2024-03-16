مسلسل كامل العدد +1 يدور في إطار أسري اجتماعي في قالب كوميدي، جذب اهتمام جميع أفراد الأسرة، ويناقش سير الحياة بين حسن وليلى بعد إنجاب طفل صغير، أصبح محل اهتمامهما.

موعد عرض الحلقة رقم 6 من مسلسل كامل العدد +1

أصبح نجاح شريف ابن ليلى وحسن وتحوله إلى نجم كرة في النادي الأهلي، محل حديث أسرته إلا أن هناك سرا خطيرا كشفته والدة حسن الذي يقوم بدوره شريف سلامة، حول محاولة الدكتورة ندي التي تعمل مع حسن في العيادة التقرب الشديد منه، بينما لا تلاحظ ليلى ما يحدث بسبب انشغالها الشديد برعاية أسرتها خاصة مع زيادة مشاكل أبنائها وأبناء حسن، فهل تكتشف ليلى ما يحدث في الحلقة رقم 6 من مسلسل كامل العدد +1 الليلة؟.

موعد عرض الحلقة رقم 6 من مسلسل كامل العدد +1

- على قناة ON drama الساعة 6:05 مساءً بعد أذان المغرب.

- الإعادة على قناة ON drama تكون الساعة 1:30 صباحًا.

- العرض على قناة ON الساعة 7:30 مساءً.

- الإعادة الأولى لأحداث مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON الساعة 8:15 صباحًا.

- يُعرض يوميًا على منصة Watch it الرقمية.