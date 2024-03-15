أفضل 3 بنوك تقدم قروض شخصية للمواطنين.. تصل إلى 100 مليون جنيه

تطرح العديد من البنوك أنواعا مختلفة من القروض الشخصية، حيث يلجأ المواطنون إلى القروض لتلبية احتياجاتهم المالية المتزايدة، وفي الوقت ذاته يبحث المواطنون عن مٌميزات القروض الشخصية المقدمة من البنوك.

تفاصيل القرض الشخصي من بنك مصر

يطرح بنك مصر القرض الشخصي بالجنيه المصري بضمان الأوعية الادخارية، بقرض يصل إلى 100 مليون جنيه وفترة تقسيط 10 سنوات، ينما تصل نسبة التسليف إلى نحو 90% من قيمة الضمانة.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي بضمان تحويل المرتب، ويصل الحد الأقصى للقرض إلى نحو 2 ونص مليون جنيه مصري بضمان تحويل المرتب، وبحد أقصى 3 ملايين جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة، وتصل مدة القرض إلى 12 سنة، ويشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 سنة وألا يزيد عن 60 سنة بنهاية التمويل.

تفاصيل القرض الشخصي من بنك القاهرة

ويطرح بنك القاهرة القرض الشخصي للموظفين بضمان تحويل المرتب، وتصل المدة إلى 15 سنة، ويبدأ القرض من 3000 جنيه حتى 2 مليون جنيه، وبفائدة متناقضة.

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن من أهم مميزات القروض الشخصية أنه يمكن استخدامه في أغراض متعددة منها إقامة مشروعات صغيرة تدر عائدا جيدا وكذا يمكن استخدامه في توحيد الديون.

ونصح شعيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المواطنين بعدم اللجوء إلى أخذ قرض إلى للضرورة القصوى؛ نظرا لارتفاع نسبة الفائدة على القروض خلال الفترة الحالية.