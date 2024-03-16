بخطوات بسيطة.. طريقة عمل سلطة الكول سلو بأقل التكاليف

يُعدّ الكول سلو من أشهر السلطات التي تُحبّها جميع الأعمار، فهو يُقدّم في المطاعم مع العديد من الوجبات، وتفضله الأمهات لتحضيره في المنزل بوصفة لذيذة وشهية تُشبه طعمه الجاهز.

وفي هذه السطور، تستعرض «الوطن» مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت لتحضير الكول سلو في المنزل مثل المحلات، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

الخطوات اللازمة لعمل سلطة الكول سلو

المكونات:

1 كرنب صغيرة مقطعة شرائح

2 جزر مبشور

ملعقة بصل أبيض مفروم صغير

¼ كوب مايونيز

ملعقتين سكر

ملعقتان حليب كامل الدسم

ثلاثة أرباع ملعقة خل أبيض

ملعقة وربع من عصير الليمون

¼ ملعقة صغيرة ملح مع رشة الفلفل الأسود.

طريقة عمل سلطة الكول سلو في البيت

- الخطوة الأولى: امزجي اللبن السكر والملح والفلفل والبهارات والمايونيز والخل وعصير الليمون، واخفقيهم جيدا حتى يصير المزيج متجانس.

- الخطوة الثانية: ضيفي خليط الكرنب المقطع والبصل بجانب الجزر المبشور، والأفضل القطع تكون صغيرة لتحصلي على نفس طريقة عمل سلطة الكول سلو الجاهزة.

- الخطوة الثالثة: الآن قلبي الخليط جيدًا حتى يتجانس، وضعي الخليط في إناء عميق داخل الثلاجة وغطيه جيدًا لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات قبل أن تقدميه لأسرتك.