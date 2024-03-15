أسرار تدريب أبطال الحشاشين على اللغة الفارسية.. مجهود 8 أشهر متواصلة

مزيج من الثقافات عاصرها حسن الصباح، مؤسس طائفة الحشاشين أخطر جماعة أرعبت العالم، ولُقب بالسيد وشيخ الجبل، محطات كثيرة في التاريخ كان بطلها حسن الصباح، ويجسده اليوم الفنان كريم عبدالعزيز، في واحد من أهم الأعمال الدرامية بموسم رمضان 2024، لينقل أجزاء من التاريخ لعمل درامي موثق حول الجماعة.

مصطلحات فارسية وجُمل شٍعرية ذرت في المسلسل على لسان عُمر الخيام، الذي بدأ العمل عليه منذ أكثر من عام، كانت سببًا في السؤال حول أصل اللغة الفارسية الموجودة بالعمل؟ وكيف تم استخدامها رغم أن العمل باللغة المصرية العامية؟ وكواليس تدريب النجوم والأبطال عليها.

أسرار تدريب أبطال الحشاشين على اللغة الفارسية.. مجهود 8 أشهر متواصل

8 أشهر متواصلة، كان مجهودا مقدما من الدكتور أحمد لاشين أستاذ التاريخ واللغة الفارسية بجامعة عين شمس، مع أبطال الحشاشين لخروجه في النهاية بهذا الشكل، عقب مراجعة الكثير من المصادر التاريخية، ورباعيات الخيام، وفقًا لحديثه لـ«الوطن».

تكليف من الجامعة للدكتور أحمد لاشين، وضعه ضمن الجنود المجهولة بالعمل، بحسب حديثه: «المصحح التاريخي للمسلسل كان رئيس قسم التاريخ بالكلية، واحتاج يكون حد متخصص في اللغة الفارسية فالجامعة كلفتني، وبصراحة انبهرت بكتابة عبدالرحيم كمال، اللي نقلت جزء كبير من الحقيقة والتاريخ».

وتابع: «عبد الرحيم كمال بث الروح في الشخصيات التاريخية، وحولهم من مجرد تراث مقروء إلى لحم ودم وروح، والحلقات اللي شوفناها ما هي إلا قطرة من غيث عظيم، فبقية الحلقات تحمل من الإبداع الكثير».

حلقات المسلسل وصلتلي من 8 شهور

30 حلقة عكف عليها «لاشين» 8 أشهر، حتى استطاع تصحيح وتعليم اللهجة الفارسية، خاصة للفنان نيقولا معوض، الذي أدى دور عمر الخيام: «معرفتي بتاريخ حسن الصباح، وأدبيات الفرقة النزارية، ورباعيات الخيام ساعدوني كتير، خلال الـ 30 حلقة راجعت العمل كله باللغة الفارسية، وعلى رأسها ورباعيات الخيام، بخلاف الألفاظ أثناء العمل والتصوير».

وشرح دكتور التاريخ ما قدمه المصحح مع أبطال العمل، أكد أنه ضبط الألفاظ والجمل الواردة في المسلسل باللغة الفارسية، وراجع رباعيات الخيام وبحث في أصولها الفارسية، وإعادة ترجمتها وصياغتها.

حضرت التدريب لنيقولا معوض

وأكد المصحح وأستاذ التاريخ، أنه درب نيقولا معوض بشكل مباشر، ولكن باقي الأبطال، كان يرسل تسجيلات صوتية لهم من خلال المخرج بيتر ميمي.

اللغة العامية هي الأصح للعمل

ورد مصحح اللغة الفارسية، على إذاعة العمل باللغة المصرية العامية، وليس بالعربية الفصحى، مؤكدًا إنه أمر طبيعي وسليم، خاصة إن العمل مصري، ومُقدم بسلاسة ووضوح: «أي بلد بتنتج عمل بتنتجه بلغتها، زي مسلسلات كتير إتاريخية ووثائقية، والأصل حسن الصباح كان فارسي، مين هيفهم اللغة الفارسية؟!، طبيعي نترجمها للهجتنا، وغير مطالبين بالفصحى».