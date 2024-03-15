ظهر في مسلسل الحشاشين.. كيف يعرف الحمام الزاجل طريقه لتوصيل الرسائل؟

مشاهد قوية يقدمها مسلسل الحشاشين خلال حلقاته تضمنت عددًا من التفاصيل المرتبطة بأساليب حياة للمسلمين وغيرهم من الطوائف الأخرى خلال القرن الحادي عشر الميلادي، ولعل أبرز ما جاء بين تلك المشاهد هو استخدام الحمام الزاجل في إرسال الرسائل المدونة قديمًا، حيث كان يعد هذا الطائر وسيلة أساسية لتوصيل الرسائل قديمًا، لذا قد يسأل البعض: حول كيف كان يُدرب على تلك المهمة الصعبة؟

استخدام الخيول قبل الحمام الزاجل

ولمعرفة تاريخ استخدام الحمام الزاجل في توصيل الرسائل قديمًا وكيفية تدريبه على تلك المهمة الدقيقة خاصة بعد ظهوره في مسلسل الحشاشين، أوضح موقع «scienceabc» العالمي، أنه منذ أكثر من 3 آلاف عام، كان الناس يرسلون رسائلهم على ظهور الخيل أو سيرًا على الأقدام.

وبمرور الوقت أصبحت عملية إرسال الرسائل المدونة مع الخيل في غاية الصعوبة وذلك لتعرضه للحوادث، والتأخير عن الوقت المحدد، وفقدان الرسائل، ما أدى إلى الحاجة إلى نظام تسليم أسرع وأكثر موثوقية، حيث كان أحد الاهتمامات هو سرعة التسليم، ونتيجة لذلك، تم استخدام الحمام الزاجل، الأمر الذي وفر حلًا فعالًا في توصيل الرسائل.

كيف يعرف الحمام الزاجل إلى أين يذهب؟

كيف يعرف الحمام الزاجل إلى أين يذهب هذا السؤال يعد محيرًا للكثير من العقول، لكن كشف الخبراء أنه في أثناء دراسة أنماط الطيور وحركاتها، تم التوصل إلى أن طيور الحمام الزاجل تتمتع بإحساس كبير بالاتجاه ويمكنها باستمرار العثور على طريق العودة إلى عشها، وحتى بعد البحث عن الطعام، والصيد، والتحليق لأميال في كل اتجاه، فكان بإمكانهم العودة إلى العش.

وللتمكن من الحصول على سلالات من هذا الطائر الذكي، تم اختيار الحمام الصخري وتهجينه لإنتاج الحمام الزاجل، والذي يمكنه تحديد موقع طريق العودة إلى المنزل بسهولة.

وبهذه الطريقة كان يتم تدريب الحمام الزاجل بإرسال الرسائل معه عندما يكون في طريق عودته إلى المنزل من مجموعة من المواقع المختلفة، حيث يمكن للحمام استخدام الإشارات البصرية، مثل المعالم الطبيعية، وتطوير مسار معروف تدريجيًا للعودة إلى قاعدته الأصلية.