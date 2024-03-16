عقب انتهاء حلقة اليوم، بأحداث مشوقة كعادة العمل منذ البداية، أصبحت مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة في رمضان 2024 الحلقة 6، واحدة من أكثر اهتمامات جماهير ومتابعي الفنانة ريهام حجاج، لاستكمال رحلة «صدفة» التي بدأت في أول أيام رمضان، خاصة أن العمل يحمل الكثير من الأحداث المشوقة والمؤثرة.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة في رمضان 2024 الحلقة 6

ويأتي موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، وعلى شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحا.

ويعرض المسلسل على القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباح اليوم التالي، ويمكن متابعة الحلقات على منصة watch it، قبل العرض بالقنوات.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة يضم عددًا من الفنانين أبرزهم ريهام حجاج، وخالد الصاوي، ونور إيهاب، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.