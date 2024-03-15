مؤسسة مشروع «بإدارة»: نعمل على تطوير مخلفات النخيل وتحويلها لمنتج عصري

قالت عبير جداوي، مؤسسة مشروع «بإدارة» لصناعة منتجات الريف المصري، إنها كانت تعمل على تطوير مخلفات النخيل، وتحويلها إلى منتج عصري وحديث.

مقومات الوادي الجديد

أضافت «جداوي» خلال لقائها ببرنامج «باب رزق»، مع الإعلامي يسري الفخراني، المذاع عبر قنوات «DMC»: « كان حلمي طول عمري أني أغير قرية، الوادي الجديد والواحات، لأن بها مقومات كثيرة جدًا للسياحة، وهي بلد له تاريخ عريق وبحبه جدًا».

وتابعت: «وأنا في الوادي كنت من المحظوظين جاتلي منحة لإيطاليا سافرت فلورانسا ودرست في إحدى المعاهدات حول خلق مناطق سياحية جديدة، والمشروع كان اسمه مصر الأخرى».