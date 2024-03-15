«بعد ما شاب ودوه الكتاب».. مقولة صحيحة أم خاطئة؟

«بعد ما شاب ودوه الكتاب».. مقولة أو مثل يتردد ما بين الحين والآخر بغرض الاستنكار أو التعجب، كشف صحته الدكتور مجدي عاشور، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية، قائلاً: «نسمع في بعض الأحيان مَن يقول مثلاً شعبياً قديماً بعد ما شاب ودوه الكتاب».

وأضاف الدكتور مجدي عاشور في فيديو نشرته وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «من يقولها يقولها مستنكراً متعجباً هل يتعلم الكبير في السن المرأة أو الرجل هل يتعلم الأمي».

العلم ليس له نهاية وليس له سن معينة

وعلق مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، على المقولة، قائلاً، إن العلم ليس له نهاية وليس له سن معينة، لأن الله يقول: «وفوق كل ذي علم عليم»، مؤكداً أنه مهما تعلم الإنسان هناك من هو أعلم منه: «أريد أن أذكركم بأن الصحابة الذين آمنوا مع النبي لم يكونوا علماء وبعد ذلك صاروا علماء وأعمارهم معظمهم كبيرة».

وأكد الدكتور مجدي عاشور، أن بعض الصحابة حفظ القرآن الكريم وسنه بعد الأربعين والخميس والستين سنة لأنهم يعرفون أن العلم ليس له كلمة أخيرة وإنماء هو نسق مفتوح: «لذلك حث الشرع على التعليم سواء كنتب صغيراً في الكُتاب أو المدرسة أو كنت كبيراً فما فاتك في الصِغر لا تتركه في الكِبر لأن له درجة عظيمة عند الله عز وجل والوعي حياة».