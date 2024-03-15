نصائح عبدالعزيز مخيون للفنان مصطفى كامل في مسلسل المعلم.. «عيش أيامك»

العديد من النصائح وجهها الفنان عبد العزيز مخيون، والد المعلم حامد ويجسد دوره الفنان مصطفى شعبان خلال أحداث مسلسل المعلم، لمواجهة الحياة بسبب الصعوبات والصراعات التي يواجهها في حياته، خاصة ضد تجار سوق السمك.

ونتيجة الأحداث وتتابعها، تم القبض على الفنان عبدالعزيز مخيون والد مصطفى شعبان «حامد» بسبب العثور على شحنة هيروين في سيارة نقل الأسماك، وذلك حين كان ابنه صغيرًا وتم عرض أحداث القبض عليه بطريقة الفلاش باك، كما عانى والده من الظلم في حياته رغم أنه شهم مع أهل منطقته ويحبونه.

نصائح والد الفنان مصطفى شعبان في مسلسل المعلم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية نصائح والد الفنان مصطفى شعبان له خلال جلسة معًا، وهي:

- لا فقر دائم ولا عز دائم ولا يبقى إلا وجه الله الدايم.

- اللي جاي مش هيدوم، واللي راح مش راجع تاني.

- ارضى بقدر ربنا وبفضله.

- محكمة الدنيا فيها ظلم، لكن محكمة الآخرة مفيهاش ظلم.

- عيش أيامك وارمي اللي فات وراء ظهرك.

- الغل سيء والانتقام نار تأكل كل اللي حاملها في قلبه.

- اللي أخفاه ربنا متحاولش تدور عليه.

- النور الزيادة بيعمي، لكن لو شوفت الأمور على حقيقتها تخسر أكتر وتنكسر أكتر .

- متحاولش تعرف حاجة ربنا حاجبها بحكمته.

أحداث مسلسل المعلم

وتدور قصة مسلسل المعلم فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ويواجه العديد من التحديات ضد تجار السوق.

أبطال مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من بطولة الفنان مصطفى شعبان وهاجر أحمد وأحمد فؤاد سليم وإنتصار وسهر الصايغ وأحمد بدير ومنذر رياحنة وحجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وآية محمود يحيى.