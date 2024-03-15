كيف تتعامل مع قريبك المدمن؟.. جرب طريقة مصطفى شعبان في مسلسل المعلم

خلال أحداث مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، قام المعلم حامد بطلب إحدى المصحات النفسية لأحد المدمنين في منطقته، بعد رؤيته في الشارع، وهو تصرف يهدف من خلاله إلى مساعدته على التعافي من الإدمان.

وعلى طريقة مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، هناك طرق يمكن من خلالها مساعدة المدمنين على التعافي، بحسب موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

طرق لمساعدة المدمنين على التعافي

- الحديث معه بهدوء ومحاولة إقناعه بأن مشكلته يمكن أن تسبب في مرضه ووفاته.

- الحديث معه وإبلاغه أيضًا بأن مشكلته تسبب الأذى لنفسه ولأسرته ولمجتمعه.

- البحث عن مراكز علاج الإدمان القريبة من منطقتك والتواصل معهم هاتفيًا وإبلاغهم بالمشكلة ومكان وجود الشخص للذهاب إليه.

- الاتصال بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الخط الساخن 16023، حيث يجرى توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة.

- هناك بعض الأدوية التي يمكن شراؤها وتساعده على التخلص من أعراض الانسحاب.

أحداث مسلسل المعلم

وتدور أحداث مسلسل المعلم في إطار الدراما الاجتماعية، حيث يعيش تاجر السمك، وهو المعلم حامد، وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم، وإلا سيهلك وسط الحيتان.

ومسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان وهاجر أحمد وأحمد فؤاد سليم وإنتصار وسهر الصايغ وأحمد بدير ومنذر رياحنة وحجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وآية محمود يحيى.