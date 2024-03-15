محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بأحياء الهرم والعمرانية

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، عى تفقد بعض القطاعات بأحياء الهرم والطالبية والعمرانية والدقي والعجوزة؛ للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجاري.

أعمال التطوير بمحيط محور الفريق كمال عامر

تفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير بمحيط محور الفريق كمال عامر، نطاق حي العجوزة وحاله النظافة والتجريد، موجهًا هيئة النظافة بضرورة المتابعة الدورية لحالة النظافة على المحور.

وكلّف المحافظ رؤساء أحياء الطالبية والهرم، بتنظيم حملات لرفع كفاءة النظافة بطريق المريوطية ومنع كافه أوجه الإشغال والتعديات على الطريق العام.

رفع إشغالات المحال والمقاهي

كما وجه المحافظ أحياء العمرانية والطالبية بشن حملات بشارع عثمان محرم ورفع إشغالات المحال والمقاهي والمنشآت التجارية، على مدار اليوم لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش وياسر سامي رئيس حي العجوزة، وأحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم.