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محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء بمتابعة توافر السلع في معارض أهلا رمضان

كتب:

سلامة عامر
05:25 م | الأربعاء 13 مارس 2024
معارض أهلا رمضان بالجيزة

معارض أهلا رمضان بالجيزة

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على توافر السلع الغذائية والاستراتيجية واللحوم والدواجن بكميات وفيرة بمعارض ومنافذ أهلا رمضان بنطاق المحافظة، والتي تضم معارض إمبابة والعمرانية والطالبية والبدرشين والحوامدية.

المتابعة الدورية لانتظام العمل داخل المعارض

وكلف اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لانتظام العمل داخل المعارض، وتوافر السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين وعلي رأسها السلع الاستراتيجية «السكر والأرز والزيت والمكرونة واللبن والفول والجبن»، والتأكد من استقرار عمليات البيع والشراء وفقا لقوائم الأسعار المحددة بنسب التخفيضات.

الرقابة الدورية للتأكد من جودة المعروضات

وتابع المحافظ، توافد المواطنين بحي إمبابة على معرض أهلا رمضان بشارع المطار، مشددا على ضرورة الضخ الدوري للسلع داخل المعرض لتلبية احتياجات المواطنين والرقابة الدورية للتأكد من جودة المعروضات.

توفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين

كما اطلع محافظ الجيزة على جهود حي جنوب الجيزة في إقامة منفذ لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، وبالكميات التي تناسب احتياجاتهم.

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان، أن منفذ بيع اللحوم بحي جنوب الجيزة شهد إقبالاً من المواطنين؛ نظرا لجودة اللحوم المعروضة والتي يصل سعرها إلى 300 جنيه مع استمرار الدفع بكميات من اللحوم داخل المنفذ للتسهيل على المواطنين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.