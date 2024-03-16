موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم السبت 16 -3-2024 سادس أيام شهر رمضان

مع بداية سادس أيام شهر رمضان المبارك، اتجهت أنظار أهالي محافظة بني سويف، إلى معرفة موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم السبت 16-3-2024، إذ أعلنت الهيئة العامة للمساحة، إمساكية شهر رمضان متضمنة موعد أذان الفجر، إذ يرغب كثير من المواطنين معرفة هذا الموعد من أجل الصلاة وبداية صوم يوم جديد.

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم السبت 16-3-2024

ووفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، بشأن مواقيت الصلاة اليوم السبت 16-3-2024 في محافظة بني سويف، يحين موعد أذان الفجر في الساعة 4:38 صباحًا، ويحين أذان المغرب في الساعة 6:05 مساءً.

ويرفع أذان الفجر اليوم السبت 16-3-2024 الموافق سادس أيام شهر الصوم، في تمام الساعة 4:38 صباحًا، فيما يبدأ موعد السحور في الساعة 2:18 صباحًا، ويبدأ وقت الإمساك في بني سويف اليوم في الساعة 4:18 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم السبت 16-3-2024 في بني سويف

وبناء على ذلك، يكون عدد ساعات الصيام اليوم السبت 16-3-2024 في محافظة بني سويف، 13 ساعة و47 دقيقة أي بزيادة دقيقتين عن يوم أمس، وتقديم موعد صلاة الفجر دقيقة وتأخير موعد الإفطار دقيقة.