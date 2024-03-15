سلوى عثمان: دوري في «حق عرب» مختلف.. ونقدم دراما شعبية مليئة بالحكايات

أكدت الفنانة سلوى عثمان، أنها سعيدة بالمشاركة في الموسم الرمضاني الحالي بـ3 مسلسلات تنتمي للدراما الشعبية، قائلة: «أبناء المناطق الشعبية بيحسوا بالسعادة لما بنركز على كرمهم وأخلاقهم وجدعنة ولاد البلد اللي بتظهر في الأزمات».

مشاهد «حق عرب» صعبة

وتحدثت الفنانة خلال برنامج «اللمة تحلي»، مع عمرو أبو حمدة، عبر راديو «شعبي أف أم»، عن مشاركتها في مسلسل «حق عرب» مع الفنان أحمد العوضي، مشددة على أن دورها في هذا العمل مختلف عن الأعمال الدرامية الأخرى، موضحة أن هناك بعض المشاهد التي تكون صعبة، مشددة على أن مشاعر الأمومة صادقة؛ لأن الإحساس مش مجرد تمثيل وأداء للشخصية.

وأوضحت: «ضربت عرب السويركي (أحمد العوضي) بالقلم؛ لأنه ابنى الحنين والسند إزاي يعايرني بإني بائعة جرجير، كان عندي في المشهد مشاعر مختلطة، إزاي ابني القريب اللي خليته راجل بدل ما يحافظ على كرامتي بيهني، دائما الأم بتجمع بين الحنية والحزم في نفس الوقت».

المسلسل يتضمن مفاجأت كثيرة

وأشارت الفنانة سلوى عثمان، إلى أن المسلسل يتضمن أحداثا ومفاجآت كثيرة، منوهة إلى أن المؤلف محمود حمدان والمخرج إسماعيل فاروق قدما خلال أحداث مسلسل «حق عرب» دراما شعبية مليئة بالحكايات والمشاعر الإنسانية.