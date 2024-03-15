ملخص الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.. إطلاق نار الثأر

انتهت الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على اندلاع شرارة الصراع بين عائلتي «الغول» و«ضرغام»، لذا نستعرض ملخص الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.

ملخص الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب

في إطار توضيح ملخص الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق في شهر رمضان الكريم 2024، يمكن الإشارة إلى أن الحلقة تضمنت في بدايتها ذهاب الحاج إسماعيل إلى الحاج حسن ضرغام، طالبًا منه غلق باب الصراع وعدم التفكير في الأخذ بالثأر، للحفاظ على باقي أبنائهما، إلا أن الأخير رفض مصممًا على الأخذ بالثأر، لكن بعد دفن جثمان نجله «علي».

وشهدت الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق حزن شديد يتملك الدكتورة عايدة وهي تتذكر شقيقها علي ضرغام وحديثهما سويًا، وكيف كان يقدم لها كل الحب، كما تذكرته وهو يوصيها على أبنائه من بعده، دون أن يخبرها عن سبب خوفه من المستقبل وتوجسه بهذه الدرجة.

واستمرت الأحداث لتشهد الحلقة مشهدا بين الدكتورة عايدة وزوجها ياسين، وهما في حالة حزن شديدة غير قادرين على تجاوز ما حدث لـ«علي» على يد «سامح»، كما تضمنت الأحداث الصلاة على جثمان علي ضرغام قبل مواراة جسده في التراب.

كما شهدت الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب إطلاق الحاج حسن ضرغام النار على «ياسين» زوج ابنته الدكتورة عايدة ونجل الحاج إسماعيل الغول، إلا أنه لم يمت وتم إنقاذه في المستشفى، لتنتهي الحلقة عند سماع الحاج إسماعيل ضرغام خبر إطلاق النار على نجله.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

وإلى جانب غادة عبدالرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من اخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.