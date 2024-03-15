كم مدينة اسمها الإسكندرية في العالم.. منها 12 بأمريكا و6 بروسيا

بدأ أحد مشاهد مسلسل الحشاشين بصورة من مدينة الإسكندرية، مكتوبًا أسفلها أنها تقع داخل جمهورية مصر العربية، فيما يعتقد الكثيرون أن الإسكندرية المصرية هي المدينة الوحيدة التي تحمل هذا الاسم، لكن المفاجأة هي وجود عدد كبير من المدن الأخرى التي تحمل نفس الاسم، وهو ما سنناقشه في هذا التقرير.

المألوف أن الإمبراطور الإسكندر الأكبر، الذي سميت مدينة الإسكندرية نسبة لاسمه، زار عشرات المدن حول العالم، وكثير من المدن التي زارها سميت بالإسكندرية تخليدًا لذكراه، من بينها حوالي 12 مدينة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لمدينتين في كندا ومدينة واحدة بالبرازيل وإيطاليا وإسكتلندا ورومانيا، وبالطبع اليونان، بحسب ما جاء في موقع «inshorts».

6 مدن في روسيا باسم الإسكندرية

تتواجد مدينتان تحملان اسم الإسكندرية في دولة تركيا، واثنتان في كل من أفغانستان وباكستان، أما في روسيا، يوجد 6 مدن تحمل نفس الاسم، بينما توجد مدينتان في الخليج العربي واثنتان في أستراليا، وبالإضافة إلى ذلك، هناك مدينة في جنوب إفريقيا وأخرى في نيوزيلندا.

المدن التي تحمل اسم الإسكندرية في أمريكا:

الإسكندرية- لويزيانا

الإسكندرية- مينيسوتا

الإسكندرية- فيرجينيا

الإسكندرية- انديانا

الإسكندرية- كنتاكي

الإسكندرية- ميسوري

الإسكندرية- نبراسكا

الإسكندرية- أوهايو

الإسكندرية- بنسلفانيا

الإسكندرية- نيو هامبشاير

الإسكندرية- جنوب داكوتا

الإسكندرية- تنيسي

الإسكندرية- شمال داكوتا

الإسكندرية- ألباما.

الجدير بالذكر أن مدينة الإسكندرية المصرية، تعد ضمن أبرز مدن العالم التي بناها الإمبراطور المقدوني الإسكندر الأكبر، حيث برع في تشييد مبانيها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما جعلها أبرز المدن السياحية في مصر.

ويعد الإسكندر الأكبر أحد ملوك مقدونيا في الفترة من بين عامي 336 إلى 323 قبل الميلاد، وحقق إنجازات عديدة خلال حكمه، وولد عام 356 قبل الميلاد وتعلم على يد الفيلسوف أرسطو.